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الجامعة العربية ترحب بقرار "التحقيق في الجرائم الإسرائيلية"

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الجامعة العربية ترحب بقرار "التحقيق في الجرائم الإسرائيلية" الجامعة العربية ترحب بقرار "التحقيق في الجرائم الإسرائيلية"

مصراوي Masrawy

01:49 م السبت 06 فبراير 2021

القاهرة- (د ب أ):

رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سعيد أبوعلي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبوعلي، في بيان تم توزيعه بالقاهرة، إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، وبدعمٍ عربيٍ كامل، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة .

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