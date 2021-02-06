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لا تقل عن 75 جنيها.. البرلمان يرفع رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات

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مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، من مناقشته وإعداد تقرير بشأن تعديلات قانون المرور الجديد.

وأضاف مشروع القانون المقدم من البند رقم 8 إلى المادة 11 من القانون القائم بالفعل، ويقضي بوضع ملصق إلكتروني مروري صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما سنويا لا يجاوز مبلغ 50 جنيها يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وفق مقتضيات الأمن القومي.

وأدخلت اللجنة تعديلا على قيمة الرسوم المقررة في هذه المادة بأكثر من 25 جنيها حيث نصت بعد التعديل على: "وضع ملصق إلكتروني مروري صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما سنويا بما لا يقل عن 75 جنيها وفقا للتغيرات والإضافات الفنية التي ستضاف إليه ويلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

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