الأعلى في أفريقيا أبريل المقبل.. نائب وزير الإسكان: البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر​

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قاربت وزارة الإسكان على الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من الأبراج في المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها الشركة الصينية cscec، إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم.

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أن البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر، لافتًا إلى أنه أصبح أعلى من برج القاهرة منتصف العام الماضي حين تجاوز الـ185 مترًا.

وأضاف عباس لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لليرج الأيقوني نهاية أبريل المقبل وبهذا سيكون الأعلى في أفريقيا، بارتفاع 385 مترا و80 طابقا، كما سيتم الانتهاء الواجهات الزجاجية نهاية أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه يتم تشطيب الواجهات لبعض الأبراج بارتفاع 33 طابقا، حيث فور الانتهاء من الهيكل الخرسانى يتم تنفيذ تشطيب الواجهات ثم الأعمال الداخلية.

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية.

وأوضح أنه سيكون هناك مصعدان فائقة السرعة، بجانب عدد كبير من المصاعد في البرج الأيقوني، حيث يتم تقسيم البرج لـ٤٠ دورا للأغراض الإدارية، و٣٠ دورا فندقيا، وباقي الأدوار شقق فندقية وأماكن ترفيهية ومطاعم.

اقرأ أيضًا:

أحلامنا تناطح السحاب.. مستشار "الوزراء" ينشر فيديو من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

فيديو.. الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة