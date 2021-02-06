أخبار عاجلة

"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
ورود وشيكولاتة وتشديدات أمنية.. كيف تم استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة؟ صور -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية -
إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور) -
البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأعلى في أفريقيا أبريل المقبل.. نائب وزير الإسكان: البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر​

Print
الأعلى في أفريقيا أبريل المقبل.. نائب وزير الإسكان: البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر​ الأعلى في أفريقيا أبريل المقبل.. نائب وزير الإسكان: البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر​

مصراوي Masrawy

02:07 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قاربت وزارة الإسكان على الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من الأبراج في المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها الشركة الصينية cscec، إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم.

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أن البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر، لافتًا إلى أنه أصبح أعلى من برج القاهرة منتصف العام الماضي حين تجاوز الـ185 مترًا.

وأضاف عباس لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لليرج الأيقوني نهاية أبريل المقبل وبهذا سيكون الأعلى في أفريقيا، بارتفاع 385 مترا و80 طابقا، كما سيتم الانتهاء الواجهات الزجاجية نهاية أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه يتم تشطيب الواجهات لبعض الأبراج بارتفاع 33 طابقا، حيث فور الانتهاء من الهيكل الخرسانى يتم تنفيذ تشطيب الواجهات ثم الأعمال الداخلية.

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية.

وأوضح أنه سيكون هناك مصعدان فائقة السرعة، بجانب عدد كبير من المصاعد في البرج الأيقوني، حيث يتم تقسيم البرج لـ٤٠ دورا للأغراض الإدارية، و٣٠ دورا فندقيا، وباقي الأدوار شقق فندقية وأماكن ترفيهية ومطاعم.

اقرأ أيضًا:

أحلامنا تناطح السحاب.. مستشار "الوزراء" ينشر من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

فيديو.. الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

شبكة عيون الإخبارية