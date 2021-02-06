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القوى العاملة: غلق 16 منشأة مخالفة للقانون وتعيين 529 شاباً بدمياط

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القوى العاملة: غلق 16 منشأة مخالفة للقانون وتعيين 529 شاباً بدمياط القوى العاملة: غلق 16 منشأة مخالفة للقانون وتعيين 529 شاباً بدمياط

مصراوي Masrawy

02:06 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 529 شاباً، منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1028 شاباً، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منحا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألفاً جنيه لـ 1428 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 53 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم، و5 شكاوي منها مستوفاة، و 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وبحث 12 شكوى.

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