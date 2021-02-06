على غرار "الصندوق الأسود" بالطائرات.. البرلمان يقر قانون المرور الجديد الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس النواب جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، والتي ستعقد على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال بيانات وزراء الحكومة ومناقشة تعديلات قانون المرور الجديد .

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن جلسة غدٍ الأحد، ستشهد إلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانه بشأن تنفيذ برنامج الحكومة،كما تشهد جلسة الإثنين بيان وزيرة التخطيط .

ووفقًا لجدول الأعمال، سيناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

واشترط القانون وجود جهاز صالح للتسجيل؛ للحصول على المعلومات وذلك على غرار فكرة الصندوق الأسود للطائرات .

وحددت تعديلات قانون المرور عددًا من اشتراطات ترخيص تسيير المركبة على النحو التالي :

1 - الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2 - التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.

3 - استيفاء المركبة شروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

4 - وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة، قبل نفاد حظر تسييرها، ولا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة، أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 - تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.

7 - تزويد المركبة بحقيبة إسعافات أولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.