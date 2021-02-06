أخبار عاجلة

"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
ورود وشيكولاتة وتشديدات أمنية.. كيف تم استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة؟ صور -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية -
إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور) -
البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدءًا من موسم القمح المقبل.. وزير يعلن موعد تشغيل البورصة السلعية

Print
بدءًا من موسم القمح المقبل.. وزير التموين يعلن موعد تشغيل البورصة السلعية بدءًا من موسم القمح المقبل.. وزير يعلن موعد تشغيل البورصة السلعية

مصراوي Masrawy

01:47 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية من أولويات الوزارة؛ خصوصًا بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تعمل في 18 مشروعًا في أكثر من 11 محافظة، ثم الشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تطوير المنافذ، وأن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية، وقريبًا بداية عمل البورصة السلعية، ومن المقرر في موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.

وأضاف وزير التموين أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة في شهر أبريل المقبل، وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة وتوفير السلع وبأسعار مناسبة؛ وحتى يتم ذلك كان لا بد من إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات، وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حاليًّا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحي ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في ، وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر .

وأوضح المصيلحي أنه تم طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية في المظاريف؛ بهدف توفير الأماكن التخديرية للسلع الجافة والمبردة وكل السلع والمزارع السمكية التي افتتحها الرئيس السيسي، وقبل نهاية العام الجاري سيتم إنشاء 3 فروع لمجموعة اللولو في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور، بجانب إنشاء فروع في محافظات أخرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية، وتم إنشاء الشركة الخاصة بها.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم عمل تجريبي للبورصة في موسم القمح المقبل؛ إذ نستهدف 4 ملايين طن قمح في الموسم المقبل، ودخول 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الأقماح، بجانب وجود صومعتَين أخريين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم

الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم

شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد

شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد

الرقابة التموينية تحرر 43 محضرًا حملة في بورسعيد

الرقابة التموينية تحرر 43 محضرًا حملة في بورسعيد

شبكة عيون الإخبارية