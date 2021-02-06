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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية من أولويات الوزارة؛ خصوصًا بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تعمل في 18 مشروعًا في أكثر من 11 محافظة، ثم الشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تطوير المنافذ، وأن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية، وقريبًا بداية عمل البورصة السلعية، ومن المقرر في موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.

وأضاف وزير التموين أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة في شهر أبريل المقبل، وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة وتوفير السلع وبأسعار مناسبة؛ وحتى يتم ذلك كان لا بد من إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات، وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حاليًّا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحي ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر .

وأوضح المصيلحي أنه تم طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية في المظاريف؛ بهدف توفير الأماكن التخديرية للسلع الجافة والمبردة وكل السلع والمزارع السمكية التي افتتحها الرئيس السيسي، وقبل نهاية العام الجاري سيتم إنشاء 3 فروع لمجموعة اللولو في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور، بجانب إنشاء فروع في محافظات أخرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية، وتم إنشاء الشركة الخاصة بها.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم عمل تجريبي للبورصة في موسم القمح المقبل؛ إذ نستهدف 4 ملايين طن قمح في الموسم المقبل، ودخول 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الأقماح، بجانب وجود صومعتَين أخريين.