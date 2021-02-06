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بالصور.. تركيب خزان أوكسجين بمستشفى عزل الصداقة في أسوان

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بالصور.. تركيب خزان أوكسجين بمستشفى عزل الصداقة في أسوان بالصور.. تركيب خزان أوكسجين بمستشفى عزل الصداقة في أسوان

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 06 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

في إطار الإجراءات المتخذة لتطوير المستشفيات، لمواجهة ، جرى اليوم السبت، تركيب خزان أوكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب، بمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، والمخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف حسين حماد مدير المستشفى، أنه يجري تشغيل وحدة الغازات الطبية بواسطة الخزان الجديد لتوفير الحماية والأمان للمرضى وخاصة فى ظل استقبال المستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف أن توفير خزان الأكسجين لازم لتشغيل وحدة الغازات الطبية حيث يعتمد تصميم الغازات بالمستشفى على الكود الفرنسي، وهو أن يغذي مصدر واحد فقط وهو خزان الأكسجين "المصدر الرئيسى"، على أن يكون مولد الأكسجين "مصدر احتياطى" واسطوانات الأكسجين مصدر طوارئ.

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