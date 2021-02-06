إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة وفاة نجار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف فاقوس بالشرقية، اليوم السبت، إخلاء سبيل سيدتين وطالب، على ذمة التحقيقات؛ بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة نجار موبيليا أثناء مشاجرة بفاقوس فاقوس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي المبدئي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووفاة شخص في عزبة "محجوب" التابعة لقرية "البيروم".

وتبين من التحريات الأولية وفاة "أحمد.ع.م" 56 عامًا، نجار موبيليا، وإصابة نجله "محمد" 37 عامًا، نجار، بكدمات في الرأس، وبسؤال الأخير اتهم زوجته "إيناس.إ.ع" 27 عامًا، ربة منزل، وشقيقها "محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها "نورا" 23 عامًا ربة منزل، بالتسبب في وفاة والده.

وأوضح الابن، نشوب مشاجرة بينهم وبين أسرة زوجته بسبب خلافات عائلية، قبل أن يدفع أحدهم والده ليصطدم بحائط خرساني ويفارق الحياة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، وتبين من توقيع الكشف الطبى عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

جرى ضبط الزوجة وشقيقها وزوجة شقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 183 إداري فاقوس لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، قبل إخلاء سبيلهم من جانب قاضي المعارضات عقب ورود تقرير الطب الشرعي.