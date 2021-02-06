أخبار عاجلة

متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين -
بعد صوت وخروج طعام.. عمليتان لتصحيح الخنف الأنفي بـ"أبها للولادة" -
«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
إغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم -
مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود -
زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير الاقتصاد: ليس لديه أفكار جديدة -
بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا -
شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم المتحرش "صاحب الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام"

Print
بينهم المتحرش "صاحب فيديو الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام" بينهم المتحرش "صاحب الإيحاءات".. جناة في قبضة "الأمن العام"
مخالفون سرقوا محال تجارية ومتباهون بإطلاق الأعيرة النارية.. سطو وتهديد

بينهم المتحرش

ذكر الأمن العام، أنه تمكّن من إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم؛ حيث تم القبض على مواطن وخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تَمَثّلت في سرقة محلات تجارية، وتُقَدر قيمة المسروقات بقرابة 280 ألف ريال.

وقال الأمن العام: تم القبض على مواطنيْن تَبَاهَيَا بإطلاق أعيرة نارية في أحد الشوارع العامة، كما تم القبض على مواطن يظهر عبر وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

وأضاف: تم القبض على مواطن يستقل مركبته ويتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش أثناء سيره بها في أحد الأحياء السكنية، كما تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بسرقة عدد من المركبات في عدد من الأحياء.

وأردف الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن استولَيَا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محلات تجارية ومنازل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع فيديو لطفلهما ممسكًا بسلاح أبيض بالجيزة

ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع فيديو لطفلهما ممسكًا بسلاح أبيض بالجيزة

بالفيديو.. قتلى في حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس

بالفيديو.. قتلى في حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس

شبكة عيون الإخبارية