اعتداء جديد على "ساهر" يضاف إلى جرائم سابقة بطريق بلغازي - الداير

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في واقعة متكررة بمكان تكثر به الحوادث المرورية بشكل خطير

سجل طريق بلغازي المتجه لمحافظة الداير بني مالك، جريمة جديدة من جرائم الاعتداء على أجهزة ساهر بذلك الطريق، فيما تلقت الأجهزة المعنية بلاغاً بالواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الموقع الذي وُضع به جهاز الرصد الآلي للمخالفات المرورية يعتبر من أكثر المواقع التي تشهد حوادث مرورية قاتلة قبل وضع الجهاز الذي يتعرض للاعتداء بشكل متكرر.

وكانت "سبق" قد ناقشت قضية الاعتداء على أجهزة ساهر بذلك الطريق قبل عدة أيام.