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لأول مرة بتاريخ كرة القدم.. شاهد مَن حصل على البطاقة الحمراء

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بعدما اقتحم الملعب عدة مرات وتسبب في توقف المباراة

لأول مرة بتاريخ كرة القدم.. شاهد مَن حصل على البطاقة الحمراء

في واقعة هي الأولى في تاريخ كرة القدم، طرد حكمٌ أدارَ مباراة ودية بين فريقي "رادنسيكي 1923" و"كولوبارا لازارفاس" المتنافسيْن في دوري الدرجة الثانية الصربي لكرة القدم، كلبًا اقتحم الملعب عدة مرات وتسبب في توقف المباراة، أمس الجمعة.

وحسب وكالة "رويترز"، نشرت صحيفة "سبورتسكي زورنال" الرياضية اليومية الصادرة في بلغراد، صورة في موقعها على الإنترنت للحكَم ماركو إفكوفيتش وهو يشهر البطاقة الحمراء للكلب الذي طارد الكرة بلا هوادة في كل مرة اقتحم فيها الملعب، قبل أن يخرج في النهاية.

وخسر "رادنسيكي 1923"، الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية التي تضم 18 فريقًا برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، (3- صفر) أمام "كولوبارا" صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة في مباراة ودية قبل انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

ومن المقرر استئناف المسابقة في 20 فبراير الحالي.

ويتأهل أول فريقين في نهاية المسابقة إلى دوري الدرجة الأولى الذي يضم 20 فريقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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