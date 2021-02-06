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لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!

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على ارتفاع 19 ألف قدم وبرودة لحد التجمد

لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!

نجا مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن إلى هولندا، بأعجوبة، بعد تشبثه بالطائرة لمسافة 250 ميلًا؛ بينما كانت تحلق على ارتفاع 19 ألف قدم.

وذكرت تقارير أنه تم العثور على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، في مقصورة معدات هبوط طائرة الشحن "إيرباص A330"، التابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار ماستريخت بهولندا.

على إثر ذلك، تم نقل الصبي الذي كان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم إلى المستشفى؛ حيث نجا بأعجوبة من موت محدق.

وقال متحدث باسم مطار لندن ستانستيد: إن الطائرة غادرت في الأصل من كينيا إلى تركيا، ثم إلى ستانستيد قبل التوجه إلى ماستريخت.

وأشار إلى أن الصبي كان محظوظًا للغاية؛ لأن معظم المسافرين خلسة، والذين يتشبثون بهيكل الطائرة، يتجمدون حتى الموت.

لحظات مرعبة.. مراهق معلق بطائرة لمسافة 250 ميلًا!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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