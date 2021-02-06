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أمن المنافذ: ضبط قضيتين تهريب.. وتنفيذ 184حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط قضيتين تهريب.. وتنفيذ 184حكمًا قضائيًا في 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط قضيتين تهريب.. وتنفيذ 184حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:27 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 2 قضية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أدوات منزلية)، وفي مجال الأمن العام، ضبط 22 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

كما ضبط 1639مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 179 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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