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أبرزها لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.. ضبط 1265قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

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أبرزها لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.. ضبط 1265قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة أبرزها لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.. ضبط 1265قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:22 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (2,37 طن "مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (2,09 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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