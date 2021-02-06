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محافظ الغربية في حوار مجتمعي مع أهالي زفتى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

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محافظ الغربية في حوار مجتمعي مع أهالي زفتى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة محافظ الغربية في حوار مجتمعي مع أهالي زفتى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

مصراوي Masrawy

01:26 م السبت 06 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، حوارًا مجتمعيًا مع أهالي قرية نهطاي والقرى التابعة لها بزفتى، للاستماع إلى مطالبهم لإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح المحافظ اهتمام الرئيس عبدالفتاح بتطوير الريف المصري، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، و٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع.

واستمع المحافظ لمطالب ممثلي قرى الوحدة المحلية بنهطاي، والتي تلخصت في أهمية وجود مدارس جديدة، سجل مدني، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، تغطية كابلات الكهرباء، دخول الغاز الطبيعي، مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهيل الحصول على تراخيصها، الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، وتطوير الطرق، وإقامة مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها في إقامة المشاريع المختلفة.

كما تفقد المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية نهطاي، موجهًا بتوفير الدعم للشركات المنفذة، والاستعانة بالعمالة المشاركة في تنفيذ المشروعات من أبناء قرى المركز وسرعة إنشاء محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي داخل المركز.

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