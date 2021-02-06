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إزالة 8 مقابر دون ترخيص بعزبة الحسينية في الإسكندرية- صور

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إزالة 8 مقابر دون ترخيص بعزبة الحسينية في الإسكندرية- صور إزالة 8 مقابر دون ترخيص بعزبة الحسينية في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

01:24 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء "مقابر" دون ترخيص بعزبة الحسينية، في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.

وردت شكوى لغرفة عمليات حي شرق ببناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بعزبة الحسينية بقرية أبيس الثانية، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحي إلى العزبة المشار إليها.

وتبين من المعاينة وجود أعمال بناء مخالفة لـ 8 "مقابر" بدون ترخيص، وجرى إزالتها حتى سطح الأرض والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من إزالة أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 14 بشارع المصحة بمنطقة كفر عبده.

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