3 مليارات جنيه لتغيير ملامح 57 قرية.. خريطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية، أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمدينة برج العرب القديمة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى إشارة بدء مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، لتشمل 1500 قرية في 50 مركزًا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.

ويستعرض "مصراوي" بالأرقام أبرز المعلومات عن مبادرة "حياة كريمة" بقرى الإسكندرية:

- تطوير 57 قرية ونجع تشمل مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي "بهيج وأبو صير والغربانيات"، فضلًا عن ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع".

- يستفيد من أعمال التطوير التي ستجرى في قرى ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن.

- تقدر التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بـ 3 مليارات جنيه.

- تشمل أعمال التطوير في قرى برج العرب 15 قطاعًا خدميًا للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

- إنشاء محطتي معالجة ورفع للصرف الصحي، لخدمة المنطقة المزمع تطويرها بالكامل.

- مد خطوط مياه شرب جديدة، لتغطية القرى بالكامل، واستبدال وتجديد الخطوط القديمة بأقطار تتراوح بين 3 و4 بوصة إلى 6 و8 بوصة بسبب الزيادة السكانية.

- توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

- تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من 1000 عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى المزمع تطويرها.

- إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرى ومدينة برج العرب القديم، لتقديم الخدمة الطبية بمستوى لائق لكافة المواطنين.

- إنشاء مدارس، للمرحلة الثانوية لعدم توافر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.

- رصف الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، وإنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين.

- إحلال وتجديد مراكز الشباب، وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة.

- إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن.

- تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبنى في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية.

- تغطية العديد من المصارف ضمن المشروع القومي لتغطية الترع، وإحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وإمدادها بالمعدات اللازمة.