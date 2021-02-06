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بالصور.. وزير البترول يفتتح محطتين للغاز الطبيعي في الأقصر

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بالصور.. وزير البترول يفتتح محطتين للغاز الطبيعي في الأقصر بالصور.. وزير البترول يفتتح محطتين للغاز الطبيعي في الأقصر

مصراوي Masrawy

01:20 م السبت 06 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة، واللتين تقدمان خدمات بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بالأقصر، والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأشار الوزير، إلى أن المحطتين تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة في صعيد ، مشيرًا إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعي زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى.

وأشاد الملا بالدعم الذي وفره محافظ الأقصر للإسراع في إقامة المحطتين ضمن خطة نشر ١٥ محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة.

فيما أكد المحافظ الحرص الكامل على دعم خطط وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة عدد محطات التموين المتكاملة، والتوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود والتي تخدم الأهالي، وتحقق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة.

حضر الافتتاح كل من العميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة الأقصر والعميد محمد صحصاح وكيل أول الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق مستشار المحافظ للمشروعات.

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