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ضبط 2 طن لحوم فاسدة و50 ألف كمامة طبية في القليوبية

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ضبط 2 طن لحوم فاسدة و50 ألف كمامة طبية في القليوبية ضبط 2 طن لحوم فاسدة و50 ألف كمامة طبية في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:13 م السبت 06 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
شنت مباحث بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.
تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بشن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.
أسفرت الحملة عن ضبط 2.37 طن مقطعات لحوم وكبدة، مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص في القليوبية.
كما تمكنت الحملة من ضبط 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية كمنتج نهائى، كما جرى ضبط 1000 عبوة فارغة، و370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة و11 ماكينة أدوات تصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

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