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أمن الدقهلية: كشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة وضبط الجناة

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أمن الدقهلية: كشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة وضبط الجناة أمن الدقهلية: كشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة وضبط الجناة

مصراوي Masrawy

01:17 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جُثة (مسجل جنائي - مقيم بدائرة المركز) خلف إحدى المدارس بذات القرية وبجواره عتلة ومقص حديدي وإتهام زوجته (ربة منزل) بتحقيقات النيابة (لمسجلين جنائياً - مقيمان بذات القرية) بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وبين زوجها وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته .

تم تشكيل فريق بحث جنائيا برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عياراً من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بالمقص المعثور عليه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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