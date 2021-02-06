غير مطابقة للمواصفات.. ضبط 50 ألف كمامة طبية داخل مصنع في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث التموين، 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقليوبية.

كانت الإدارة العامة تلقت إخطارا من إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، بمحافظة بالقليوبية، وبحوزته 50ألف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية –1000 عبوة فارغة – 370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 11 ماكينة "أدوات تصنيع" ).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.