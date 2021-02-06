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هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق"

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هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق" هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق"

مصراوي Masrawy

12:58 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

اتخذت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، عدة إجراءات لمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 96 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ "حريق برج الدائري".

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن قرارات الهيئة جاءت كالتالي:

1- تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من التعدي على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر تعدي على الطريق الدائري للعقار منذ إنشاؤه، وتحديد المسؤولين عن ذلك وكل وفق اختصاصه.

2- تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفته التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من مسؤولي لجنة السلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.

3- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي لهدم العقار كليا.

4- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء بتلك العقارات من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بكل أدوار والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللائحة المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري وتحديد المسؤولين عن ذلك، وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما ما تم اتخاذه من إجراءات.

وكان حريق اندلع في مخزن أحذية بالطابق الأول والثاني لعقار مكون من 108 شقق، وما زالت الأدخنة تتصاعد منه وسط تواجد لرجال الإطفاء والمرور، تحسبا لانهياره.

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