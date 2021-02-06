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شرطة المسطحات: مصادرة 325 طن أسمدة و95 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة

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شرطة المسطحات: مصادرة 325 طن أسمدة و95 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة شرطة المسطحات: مصادرة 325 طن أسمدة و95 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

صادرت شرطة المسطحات، 325 طن أسمدة، و95 ألف عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها في البحيرة .

وواصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 "ثلاجة بدون ترخيص"، بداخلها بمضبوطات وزنت (18,724 كيلو جرام لحوم مختلفة الأنواع بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما ضبط 24 سيارة لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية و(10) منشآت لعدم توافر "سجل بيئي – مهمات الوقاية للعاملين، وكذا مزاولة النشاط بدون ترخيص- التخلص غير الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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