بزعم توفير عقود بالخليج .. ضبط ربة منزل استولت على أموال الشباب في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

احترفت النصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج، خاصة دول الخليج العربي، وتحصلت على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية حتى تفاجئوا بأنهم ضحايا جدد لها بالغربية، وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 5 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية تضرروا خلاله من قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – لها معلومات جنائية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.