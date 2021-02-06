بـ"هيروين وحشيش".. سقوط 9 تجار كيف في حملة على أوكارهم في 3 محافظات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" في البحيرة .

وفي الإسكندرية، ضبط 10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدر - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية بحوزة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية".

وفي مديرية أمن الدقهلية، ضبط كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة (شخص "له معلومات جنائية")، و4 عناصر إجرامية بحوزتهم بانجو الهيروين بمنطقتي السحر والجمال والقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.