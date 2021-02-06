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لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

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لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

مصراوي Masrawy

12:52 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم السبت، إطلاق مشروع بحثي جديد يتضمن إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالجامعة، لإعداد كوادر علمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الجوهري، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والذي يتضمن تبادل الخبرات العلمية والبحث العلمي والتعاون في استخدامات النانو تكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وقال الدكتور أيمن محروس، منسق برنامج البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إن المشروع يهدف إلى الاستثمار في الأفراد من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية ونظام المعرفة الفضائية.

وأضاف محروس، أن المشروع يوفر فرص فريدة للطلاب، لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يشمله من تكنولوجيات متقدمة بصناعة الفضاء.

وأوضح أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من 4 وحدات رئيسية هي نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات "الاتصالات– الاستشعار من بعد– البيئة الفضائية"، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي التعليمي، بالإضافة إلى وحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي.

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