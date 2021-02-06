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رسالة للمجرمين.. "اشتية" يبلور قرار "الجنائية" ولاية فلسطين على أراضيها المحتلة

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رسالة للمجرمين.. "اشتية" يبلور قرار "الجنائية" ولاية فلسطين على أراضيها المحتلة رسالة للمجرمين.. "اشتية" يبلور قرار "الجنائية" ولاية فلسطين على أراضيها المحتلة
قال: انتصار للعدالة والإنسانية وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم

رسالة للمجرمين..

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر"اشتية" القرار انتصارًا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافًا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء: إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرًا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد "اشتية" أن تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفَّي الأسرى والاستيطان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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