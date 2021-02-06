أخبار عاجلة

متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين -
بعد صوت وخروج طعام.. عمليتان لتصحيح الخنف الأنفي بـ"أبها للولادة" -
«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
إغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم -
مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود -
زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير الاقتصاد: ليس لديه أفكار جديدة -
بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا -
شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

Print
مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 06 فبراير 2021

نيويورك- أ ش أ:

أكد تقرير دولي صادر عن مجلس الأمن، السبت، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي أن" التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي".

وأضاف أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصره يتواجدون في العراق".

كما بيّن التقريرأن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".

من جهته، نوه مجلس الأمن الدولي أن"تنظيم داعش ما زال قادراً على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا،على الرغم من التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

شبكة عيون الإخبارية