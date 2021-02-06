مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

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مصراوي Masrawy

نيويورك- أ ش أ:

أكد تقرير دولي صادر عن مجلس الأمن، السبت، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي أن" التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي".

وأضاف أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصره يتواجدون في العراق".

كما بيّن التقريرأن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".

من جهته، نوه مجلس الأمن الدولي أن"تنظيم داعش ما زال قادراً على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا،على الرغم من التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020".