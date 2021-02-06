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سد النهضة على رأس قضايا قمة الاتحاد الأفريقي

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سد النهضة على رأس قضايا قمة الاتحاد الأفريقي سد النهضة على رأس قضايا قمة الاتحاد الأفريقي

مصراوي Masrawy

12:40 م السبت 06 فبراير 2021

أديس أبابا- (بي بي سي):

يعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية اليوم وغدا عن بعد بمشاركة عدد من القادة الافارقة.

ويأتي ملف سد النهضة على رأس القضايا التي تعنى بها ، في ظل الجمود الحالي في المفاوضات بين أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا)، عقب فشل جولة المحادثات الأخيرة في الشهر الماضي، وتبادل الإتهامات بإفشال المفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

وكان رئيس الدورة التالية للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليبس تشيسكيدي، زار مصر في الاسبوع الماضي وتعهد بالبدء فورا في العمل على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الافريقي، معربًا عن تفاؤله بالتوصل الى نتيجة عبر الحوار السلمي بين الأطراف جميعا.

ويولي الاتحاد في قمته الحالية اهتماما خاصة بقضية وباء كورونا باعتبارها أولوية، وكذلك الصراع في جمهورية افريقيا الوسطي والصومال، وقضية إقليم تيجراي في اثيوبيا، والمرحلة الانتقالية في السودان، والازمة في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذلك مخاطر المناخ بحسب تحضيرات سابقة على القمة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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