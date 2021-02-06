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منح تصاريح لـ18 متجرًا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

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منح تصاريح لـ18 متجرًا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية منح تصاريح لـ18 متجرًا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:
وافقت مديرية والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، على منح 18 محلًا تجاريًا تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي، وإمكانية الإعلان عن تخفيضات على منتجاتها.
صرح بذلك المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، مشيرًا إلى أن الأوكازيون الشتوي ينطلق غدًا الأحد ويستمر لمدة شهر، يسمح فيها بمشاركة كل محل تجاري بتخفيضات على مدار أسبوعين، ضمن التصفية الموسمية.
وأضاف، أنه يجري تطبيق رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين، مشددًا على الجهات المشاركة الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وتوضيح السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.
وسبق وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي، وألزم الجهات المشاركة بضرورة الحصول مسبقًا على تصريح من مديرية التموين قبل الإعلان عن تخفيضات.

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