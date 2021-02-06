180 مليون جنيه لإنشاء مركز لتنمية القطاع الزراعي بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء مركز للخدمات المتكاملة لتنمية القطاع الزراعي، بتكلفة تتعدى 180 مليون جنيه، لتشجيع الشباب على التوسع في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أن هذا المركز هو الأول من نوعه على أرض المحافظة لتقديم الخدمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين، ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأوضح أن المركز يضم أكثر من 7 أقسام منها قسم لشبكات الري والتنقيط، وقسم لبيع الأسمدة والمبيدات، والأدوات البيطرية، والآلات الزراعية، ومعمل تحاليل، وقاعة اجتماعات.

وتابع، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تنمية القطاع الزراعي، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم التدريب والاستشارات الزراعية للمزارعين، وطلاب المدارس الزراعية وكليات الزراعة التابعة لجامعة الملك سلمان، والجامعة الحكومية المقرر إنشاؤها بمدينة أبورديس، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات والاستشارات البيطرية، وخدمات تحليل عينات التربة الزراعية والمياه والنباتات من خلال معمل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية في هذا المجال.