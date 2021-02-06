مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق ابو صالح إثر انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أسفر عن مصرع أحمد عبدالتواب خليل 35 عامًا، و ماهر مخيمر محمد 33 عامًا، سائق السيارة.

فيما أصيب كل من علي رمضان إبراهيم 35 عامًا، وأسامة حمشو محمد 29 عامًا، وسوري هشام محمد عثمان 29 عامًا، وليد شعبان حسين 35 عامًا، ناصر ربيع سعد حميده 44 عامًا، محمد عاشور صادق 29 عامًا، محمد عمر عبد المنعم 21 عامًا، محمد حلمى حلوانى 35 عامًا، ياسين محمد توفيق 33 عامًا.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.