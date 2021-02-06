إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة عمال بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 10 عمال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "بلبيس– القاهرة" الصحراوي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعمال بطريق "بلبيس– القاهرة" الصحراوي، بالقُرب من مدخل مدينة العبور، ما أسفر عن إصابة 10 عمال، جميعهم من مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.