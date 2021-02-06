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استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

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استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

12:41 م السبت 06 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

في استجابة سريعة لما نشره موقع "مصراوي" تحت عنوان "أكثر من عام دون كهرباء.. معاناة سكان الأندلس أحدث أحياء العاشر من رمضان"، والذي تناول عدم وجود تيار كهربائي بحي الأندلس منذ أكثر من عام، بدأت شركة الكهرباء في توصيل التيار، اليوم السبت، بإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والمهندس محمد أحمد السيد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء القناة، والمهندس عصام عبدالله الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وسادت حالة من الارتياح بين الأهالي عقب بدء التشغيل الفعلي وتوصيل التيار الكهربائي، فيما بدأ عدد منهم نقل أمتعتهم للسكن بوحداتهم المُخصصة من جانب الدولة بموجب الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

كان "مصراوي" قد نشر تقريرًا رصد خلاله معاناة سكان حي الأندلس، أحدث أحياء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية؛ بعدما سلم جهاز المدينة الوحدات دون كهرباء.

وعقب النشر بساعات، تواصل عدد من المسؤولين بجهاز المدينة مع "مصراوي" وجرى البدء الفعلي في حل المشكلة.

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