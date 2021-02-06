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متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:25 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:25 مساءً
بعد صوت وخروج طعام.. عمليتان لتصحيح الخنف الأنفي بـ"أبها للولادة"
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:25 مساءً
«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:25 مساءً
إغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:25 مساءً
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:23 مساءً
مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:23 مساءً
زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير الاقتصاد: ليس لديه أفكار جديدة
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:23 مساءً
بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:23 مساءً
شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد
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الجمعة 12 فبراير 2021 03:23 مساءً
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فيديو اليوم السابع
هانى مهنا: انفصلت عن سميرة سعيد بسبب الخلفة.. ونزلنا فى سويت واحد بعد الطلاق من غير بوسة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 فبراير 2021 12:57 مساءً
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