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صحيفة أمريكية: مفتشون يعثرون على "مواد مشعة" في موقعين إيرانيين

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صحيفة أمريكية: مفتشون يعثرون على "مواد مشعة" في موقعين إيرانيين صحيفة أمريكية: مفتشون يعثرون على "مواد مشعة" في موقعين إيرانيين

مصراوي Masrawy

12:14 م السبت 06 فبراير 2021

وكالات:

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المفتشين الأممين عثروا في الخريف الماضي على آثار مواد مشعة في موقعين نووين في إيران، مما أعاد إثارة الكثير من التساؤلات حول طموحات طهران النووية.

ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين إن العينات المأخوذة من موقعين مشبوهين خلال عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، احتوت على آثار لمواد مشعة يمكن أن تشير إلى محاولة إيران التوصل لأسلحة نووية، وذلك بناء على مكان العثور عليها.

وأوضح الدبلوماسيون أنهم لا يعرفون بالضبط طبيعة ما تم العثور عليه.

وأشاروا إلى أن الوكالة الذرية لم تبلغ بعد الدول الأعضاء بآخر النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها، وهي تطلب حاليًا من السلطات الإيرانية تقديم تفسيراتها.

وفي الأشهر الأخيرة، عززت إيران أنشطتها النووية، منتهكة العديد من قيود الاتفاقية النووية لعام 2015 التي أبرمتها مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وروسيا والصين.

وبدأت هذه التحركات بعد أكثر من عام من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في مايو 2018 ثم فرض عقوبات واسعة على إيران.

كما هددت بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدد من المواقع ابتداء من هذا الشهر.

وأثارت تلك الخطوات قلقًا متزايدًا في واشنطن بشأن نوايا إيران النووية.

كانت الوكالة الدولية أعلنت عام 2015 أنها تعتقد أن طهران التي احتفظت ببرنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003، واصلت بعض الأنشطة بعد ذلك.

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