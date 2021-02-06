ورشة عمل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة وجمعية المنتصرين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمطرانية ببا والفشن بمحافظة بنى سويف اليوم السبت، ورشة عمل لتحديد احتياجات المعامل وتعزيز سبل التعاون بين الجمعية والكلية، لتقديم أفضل خدمة ورعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمحافظة الفيوم.

وجاءت الورشة بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور محمد محمود ناصر مدير مركز الخدمة العامة والمدير التنفيذى لمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بالكلية، والدكتور حمدي زيدان الخبير النفسي وأخصائي التخاطب والصحة النفسية بالمشروع وفريق العمل بجمعية المنتصرين ببني سويف.