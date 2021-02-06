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"عطاء" تقترب من الرياض والأمطار متوقعة في الساعات القادمة

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"عطاء" تقترب من الرياض والأمطار متوقعة في الساعات القادمة "عطاء" تقترب من الرياض والأمطار متوقعة في الساعات القادمة
عودة الانخفاض لدرجات الحرارة غدًا لتصبح إلى 11 درجة ليلًا

تقترب كميات من السحب الماطرة من الأجزاء الشمالية والغربية من الرياض، وفقما تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار الخاص بالمدينة.

ويُحتمل أن تعمل السحب على تساقط زخات محلية من الأمطار على أجزاء من المدينة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: وفق طقس العرب يُتوقع أن تتكاثر السُّحب في سماء العاصمة الرياض يوم السبت، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار، تكون خفيفة الشدة بالمجمل وغير مؤثرة.

وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة مُجددًا يوم الأحد، لتكون العظمى بحدود 22 درجة مئوية، تنخفض ليلًا إلى 11 درجة مئوية، بحيث يكون الطقس باردًا بوجه عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية