كورونا في العالم: الإصابات 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون

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مصراوي Masrawy

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و401 ألف و161 حالة، حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 299 ألفا و389 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.