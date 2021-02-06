ضبط 4 أطنان ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

كان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارًا بضبط 4 أطنان و300 كيلو ملح طعام، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة.