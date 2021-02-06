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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش وأقراص مخدرة في الإسكندرية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش وأقراص مخدرة في الإسكندرية ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش وأقراص مخدرة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:06 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية اليوم السبت، القبض على عاطلين، لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش و 2130 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائهم.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمزاولة عاطلين أحدهما له معلومات جنائية، نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش و2130 قرص مخدر و10 أمبولات مخدرة، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا في التحقيقات بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بأحياء الإسكندرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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