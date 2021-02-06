تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 22 طن فاكهة فاسدة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، 22 طن فاكهة فاسدة داخل شركة لتعبئة السلع الغذائية، قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، بحيازة المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية، كميات كبيرة من الفاكهة الفاسدة.

بمداهمة الشركة المذكورة، عثر على 22 طن و250 كيلو جرام ثمار ومقطعات فاكهة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للفاكهة المضبوطة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.