نقابة المحامين الفرعية بسوهاج تنهي استعداداتها لاختيار النقيب

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت نقابة المحامين الفرعية بسوهاج استعداداتها، اليوم السبت، للانتخابات المقرر إجرائها، غدًا الأحد، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز.

وقال ماهر رشوان، نقيب المحامين بسوهاج، إنه يوجد في كل محكمة جزئية بمراكز المحافظة لجنة انتخابية واحدة، مضيفًا أنه تقرر وضع 4 صناديق اقتراع في كل لجنة، أحدهم لاختيار مقعد النقيب، والثاني لمقعد الشباب، والثالث للأعضاء، والرابع للحساب الختامي.

وأوضح "رشوان" أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات المحامين بمحافظة سوهاج بلغ 7617 محام.