أخبار عاجلة

متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين -
بعد صوت وخروج طعام.. عمليتان لتصحيح الخنف الأنفي بـ"أبها للولادة" -
«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
إغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم -
مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود -
زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير الاقتصاد: ليس لديه أفكار جديدة -
بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا -
شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نقابة المحامين الفرعية بسوهاج تنهي استعداداتها لاختيار النقيب

Print
نقابة المحامين الفرعية بسوهاج تنهي استعداداتها لاختيار النقيب نقابة المحامين الفرعية بسوهاج تنهي استعداداتها لاختيار النقيب

مصراوي Masrawy

12:00 م السبت 06 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت نقابة المحامين الفرعية بسوهاج استعداداتها، اليوم السبت، للانتخابات المقرر إجرائها، غدًا الأحد، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز.

وقال ماهر رشوان، نقيب المحامين بسوهاج، إنه يوجد في كل محكمة جزئية بمراكز المحافظة لجنة انتخابية واحدة، مضيفًا أنه تقرر وضع 4 صناديق اقتراع في كل لجنة، أحدهم لاختيار مقعد النقيب، والثاني لمقعد الشباب، والثالث للأعضاء، والرابع للحساب الختامي.

وأوضح "رشوان" أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات المحامين بمحافظة سوهاج بلغ 7617 محام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

شبكة عيون الإخبارية