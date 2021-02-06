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محافظ دمياط: تسجيل١٠٨٢٣٠ حيازة بمشروع كارت الفلاح

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محافظ دمياط: تسجيل١٠٨٢٣٠ حيازة بمشروع كارت الفلاح محافظ دمياط: تسجيل١٠٨٢٣٠ حيازة بمشروع كارت الفلاح

مصراوي Masrawy

11:56 ص السبت 06 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، إنه يجري تكثيف الجهود للانتهاء من المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروع كارت الفلاح، بنطاق المحافظة.
ووجهت المحافظ، بمراجعة السجلات الزراعية بالجمعيات ومطابقتها على ما جرى تسجيله بمنظومة دعم المزارع والمنظومة الموازية، وتحديد الحيازات غير المدرجة بالمشروع.
وأضافت منال عوض، أنه جرى تسجيل١٠٨٢٣٠ حائزًا بمشروع كارت الفلاح، واعتماد كافة الحائزين المسجلين على المنظومة الأساسية لدعم المزارع، بتسجيل اعتماد ٤٧٠٣٤ حيازة.

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