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محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات

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محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات

مصراوي Masrawy

11:55 ص السبت 06 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، لمتابعة جاهزية المستشفيات المركزية والعامة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد ـ 19".

واستمع المحافظ إلى شرح وكيل وزارة الصحة للاستعدادات التي جرى اتخاذها لبدء توزيع لقاح كورونا، وجاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين أو المشتبه في اصابتهم؛ وكفاءة شبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين بكل مستشفى، وجاهزية توزيع لقاح كورونا على المواطنين بدءًا من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم حتى غرفة التطعيم.

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