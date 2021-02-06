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استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء ولجان لحصر مياه السيول برأس سدر

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استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء ولجان لحصر مياه السيول برأس سدر استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء ولجان لحصر مياه السيول برأس سدر

مصراوي Masrawy

11:51 ص السبت 06 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم السبت، استقرارًا في حالة الطقس، بعد موجة طقس غير مستقرة وسقوط أمطار غزيرة وسيول على بعض المدن على مدار يومين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الطقس مشمس بكافة مدن المحافظة، وجميع الطرق والمطارات والموانئ تعمل بشكل طبيعي، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمياه الجوفية للمرور على المناطق التي تعرضت للسيول أمس بمدينة رأس سدر، لحصر كميات المياه التي جرى تخزينها في البحيرات الصناعية.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن الشركة دفعت بالسيارات والبدالات بكافة مدن المحافظة لشفط مياه الأمطار.

فيما استقبلت مدينة سانت كاترين اليوم 200 سائح، بينهم 144 سائحًا أجنبيًا، و 56 زائر مصري، وجاري تنفيذ برامجهم السياحية وسط إجراءات أمنية واحترازية.

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