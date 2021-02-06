بزعم استثمارها.. سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح سوهاج، استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة المواد الغذائية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد بلاغا من 4 مواطنين-مقيمين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون .

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.