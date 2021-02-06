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3 مارس.. النقص تنظر موضوع قضية " أحداث عنف مغارة سوهاج"

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3 مارس.. النقص تنظر موضوع قضية " أحداث عنف مغارة سوهاج" 3 مارس.. النقص تنظر موضوع قضية " أحداث عنف مغارة سوهاج"

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، موضوع قضية "أحداث عنف المغارة بسوهاج" والتي يحاكم فيها 66 متهمًا بتهم ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية، في جلسة 3 مارس المقبل.

كانت محكمة النقض، أصدرت حكما بتاريخ 3 يوليو الماضي بقبول طعن 66 متهمًا في القضية وحددت جلسة لنظر موضوع القضية وإحضار المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 عاما، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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