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ضبط صاحب محل و2 آخرين لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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ضبط صاحب محل و2 آخرين لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الدقهلية ضبط صاحب محل و2 آخرين لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:13 م السبت 06 فبراير 2021

سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل، و2 آخرين، لاتجارهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام صاحب محل لتجارة الأحذية - مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية) ، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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