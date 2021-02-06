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افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية في الدقهلية (صور)

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مصراوي Masrawy

12:10 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

افتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية اعمال التطوير والتجديد بوحدة مرور السنبلاوين ومركز شرطة أجا .

جاء ذلك تأسيساً على ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفالي بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة يناير 2021م، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف إفتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.

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